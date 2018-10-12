Газинский: «Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Он любит шутить»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский выразил уверенность в силе национальной команды после ничейного матча Лиги наций со Швецией.

«За Гильерме не переживал, надо доверять каждому. Хочется поздравить его с дебютом, сыграл на ноль.

У нас было больше подходов. У Черышева был момент во втором тайме. Дзюба хорошо цеплялся за мячи. Головина не надо представлять, он качественный футболист. В хорошей форме опасен для любого соперника. После травмы ему не хватало практики, сейчас наберет, и будет все хорошо.

Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Он любит шутить. Шведы – организованная команда. Понятно, когда у наших ворот возникают моменты, это неприятно, но исправим», – сказал Газинский.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

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