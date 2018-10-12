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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Газинский: «Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Он любит шутить»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский выразил уверенность в силе национальной команды после ничейного матча Лиги наций со Швецией.

    «За Гильерме не переживал, надо доверять каждому. Хочется поздравить его с дебютом, сыграл на ноль.

    У нас было больше подходов. У Черышева был момент во втором тайме. Дзюба хорошо цеплялся за мячи. Головина не надо представлять, он качественный футболист. В хорошей форме опасен для любого соперника. После травмы ему не хватало практики, сейчас наберет, и будет все хорошо.

    Гранквист сказал, что Швеция должна была выигрывать? Он любит шутить. Шведы – организованная команда. Понятно, когда у наших ворот возникают моменты, это неприятно, но исправим», – сказал Газинский.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух игр российская команда лидирует в группе 2, набрав четыре очка. Шведы замыкают тройку с одним очком.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: Чемпионат

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    12.10.2018 09:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 16:46

      Мало ли кто что скажет ,надо играть и выигрывать.

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      Рейтинг: +25021

      bset 12 октября 2018, 09:54

      Что за Гильерме переживать? Все прекрасно знают, что это за голкипер. Иначе в сборной он бы не оказался. Ну а Гранквист да, погорячился. Все-таки мы к победе были ближе.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > bset 12 октября 2018, 10:14

      Иначе в сборной не оказался ? Ты Габулова помнишь ? Лодыгина помнишь ?

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      Рейтинг: +25021

      bset > ItalianFootball 12 октября 2018, 11:02

      Ну ладно, согласен. Но Лунев и Гильерме отличные вратари.

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 12 октября 2018, 09:41

      О Гранквисте остались самые хорошие воспоминания. Удачи ему..

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