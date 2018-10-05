Линделеф, Классон, Гранквист – в составе сборной Швеции на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Швеции огласил список футболистов на матч второго тура Лиги В Лиги наций против России. В числе игроков есть представитель РПЛ.

Вратари: Кристоффер Нурдфельдт, Робин Ульсен, Карл-Юхан Юнссон.

Защитники: Людвиг Аугустинссон, Андреас Гранквист, Эмиль Крафт, Виктор Линделеф, Микаэль Лустиг, Мартин Ульссон, Понтус Янссон.

Полузащитники: Джимми Дурмаз, Себастьян Ларссон, Кристофер Ульссон, Маркус Роден, Густав Свенссон, Эмиль Форсберг, Оскар Хильемарк, Альбин Экдаль.

Нападающие: Себастьян Андерссон, Маркус Берг, Йон Гвидетти, Микаэль Ишак, Виктор Классон, Кристоффер Петерсон, Исаак Кисе Телин..