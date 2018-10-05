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    Линделеф, Классон, Гранквист – в составе сборной Швеции на матч с Россией

    Тренерский штаб сборной Швеции огласил список футболистов на матч второго тура Лиги В Лиги наций против России. В числе игроков есть представитель РПЛ.

    Вратари: Кристоффер Нурдфельдт, Робин Ульсен, Карл-Юхан Юнссон.

    Защитники: Людвиг Аугустинссон, Андреас Гранквист, Эмиль Крафт, Виктор Линделеф, Микаэль Лустиг, Мартин Ульссон, Понтус Янссон.

    Полузащитники: Джимми Дурмаз, Себастьян Ларссон, Кристофер Ульссон, Маркус Роден, Густав Свенссон, Эмиль Форсберг, Оскар Хильемарк, Альбин Экдаль.

    Нападающие: Себастьян Андерссон, Маркус Берг, Йон Гвидетти, Микаэль Ишак, Виктор Классон, Кристоффер Петерсон, Исаак Кисе Телин..

    Источник: РФС

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    05.10.2018 21:37
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