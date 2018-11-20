Линделеф, Гранквист, Классон – в основе Швеции на матч с Россией; Игнатьев, Набабкин, Дзюба сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура Лиги В Лиги наций между сборными Швеции и России.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, М. Ольссон, Аугустинссон, Ларссон, Берг, Йоханссон, Классон, К. Ольссон.

Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Кузяев, Газинский, Джикия, Набабкин, Ионов, Ерохин, Дзюба, Полоз.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на «Френдс Арене» в Сольне в 22:45 по Москве.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!