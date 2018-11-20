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    Линделеф, Гранквист, Классон – в основе Швеции на матч с Россией; Игнатьев, Набабкин, Дзюба сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура Лиги В Лиги наций между сборными Швеции и России.

    Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, М. Ольссон, Аугустинссон, Ларссон, Берг, Йоханссон, Классон, К. Ольссон.

    Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Кузяев, Газинский, Джикия, Набабкин, Ионов, Ерохин, Дзюба, Полоз.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на «Френдс Арене» в Сольне в 22:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер сборной России

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    20.11.2018 21:45
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 21 ноября 2018, 01:02

      Набабкин конечно держит уровень -НИ О ЧЕМ!

      1
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      Рейтинг: +74

      Ловец снов 85 20 ноября 2018, 23:52

      Не пойму - это Российский сайт или нет? Можно же было хоть где-то написать, что-то типа: "...у нашей сборной... ", а не "...у гостей";"...на матч с Россией"?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 20 ноября 2018, 22:47

      Начинаются чудеса... Ждём!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 20 ноября 2018, 22:40

      Ари заташит во втором тайме

      0
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 20 ноября 2018, 22:38

      Что в составе забыл Полоз?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 20 ноября 2018, 22:24

      Даже таким составом затащим

      0
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      Рейтинг: +370

      mirspirs 20 ноября 2018, 22:24

      Если набабкин в стиле ротенберга будет выносить каждый мяч на угловой и в аут, будет жесть полная. Надеюсь мандража такого не словят.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 ноября 2018, 22:24

      По ходу Черчесов решил сделать ставку на атаку, посмотрим сыграет ли она

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 ноября 2018, 22:18

      что то не то с составом?????? банкета не будет

      5
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 ноября 2018, 22:15

      Швеция выиграет

      0
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