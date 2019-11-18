Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011