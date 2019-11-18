Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Андреас Гранквист
Статистика
Андреас Гранквист - статистика
Завершил карьеру
16 апреля 1985 (41), Хельсингборг
#4 | Защитник
192 см | 84 кг
Швеция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига наций 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Лига Европы 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Швеция
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Швеция
3 : 0
18.11.2019
Фарерские острова
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Румыния
0 : 2
15.11.2019
Швеция
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Швеция
1 : 1
15.10.2019
Испания
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Мальта
0 : 4
12.10.2019
Швеция
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Фарерские острова
0 : 4
05.09.2019
Швеция
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Норвегия
3 : 3
26.03.2019
Швеция
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Швеция
2 : 1
23.03.2019
Румыния
1' - 90'
Главные новости
Экс-тренер «Акрона»: «Дзюба усилил бы и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо»
09:58
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
3
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
6
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
3
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+