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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швеция - Фарерские острова
Швеция - Фарерские острова: обзор матча 18 ноября 2019
Швеция
18.11.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 10 тур
3 : 0
Завершен
Фарерские острова
29'
С. Андерссон
72'
М. Сванберг
80'
Д. Гуидетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Фарерские острова
Желтая карточка
П. Янссон
90'
88'
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
ГОЛ! 3:0!
Д. Гуидетти
Пас отдал
М. Сванберг
80'
ГОЛ! 2:0!
М. Сванберг
Пас отдал
Ф. Хеландер
72'
Желтая карточка
В. Линделеф
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Грегерсен
Желтая карточка
М. Сванберг
45'
ГОЛ! 1:0!
С. Андерссон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
0
Риккардо Гальоло
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
10
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
3-3-3
23
Нордфельдт
14
Хеландер
18
Янссон
0
Гальоло
13
Сема
19
Сванберг
20
Ольссон
10
Танкович
19
Андерссон
9
Исак
4-4-1-1
1
Нильсен
15
Балдвинссон
4
Грегерсен
3
Давидсен
8
Ватнсдаль
8
Хендрикссон
9
Соренсен
10
Ватнхамар
7
Бьярталид
14
Эдмундссон
11
Ольсен
Остались в запасе
Швеция
Фарерские острова
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
12
Тейтур Гестссон
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Тейтур Гестссон
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Швеция - Фарерские острова
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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