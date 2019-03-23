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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швеция - Румыния
Швеция - Румыния: обзор матча 23 марта 2019
Швеция
23.03.2019, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Румыния
33'
Р. Квайсон
40'
В. Классон
58'
К. Кешеру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Румыния
Желтая карточка
Э. Крафт
90'
+4
Желтая карточка
Г. Свенссон
90'
+3
Замена
А. Исак
️️️️
Р. Квайсон
89'
82'
Желтая карточка
К. Сэпунару
79'
Желтая карточка
Я. Хаджи
78'
Замена
А. Иван
️️️️
Т. Балуцэ
72'
Желтая карточка
Д. Григоре
Замена
Г. Свенссон
️️️️
Э. Форсберг
68'
64'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Г. Пушкаш
58'
ГОЛ! 2:1!
К. Кешеру
Пас отдал
Р. Марин
46'
Замена
К. Кешеру
️️️️
А. Митрица
ГОЛ! 2:0!
В. Классон
40'
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
33'
Замена
Э. Крафт
️️️️
М. Лустиг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
22
Александру Митрица
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
6
Ромарио Бензар
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
11
Андрей Иван
ЦФ
4-2-2-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
2
Лустиг
4
Гранквист
14
Хеландер
20
Ольссон
7
Ларссон
10
Форсберг
17
Классон
9
Берг
22
Квайсон
4-1-3-2
12
Тэтэрушану
21
Григоре
4
Маня
22
Сэпунару
11
Банку
6
Балуцэ
22
Митрица
10
Станчу
18
Марин
8
Кипчиу
17
Пушкаш
2
Лустиг
20
Крафт
20
Крафт
2
Лустиг
10
Форсберг
13
Свенссон
13
Свенссон
10
Форсберг
22
Квайсон
9
Исак
9
Исак
22
Квайсон
17
Пушкаш
10
Хаджи
10
Хаджи
17
Пушкаш
22
Митрица
13
Кешеру
13
Кешеру
22
Митрица
6
Балуцэ
11
Иван
11
Иван
6
Балуцэ
Остались в запасе
Швеция
Румыния
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Флориан Ницэ
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
6
Ромарио Бензар
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Джимми Дурмаз
ЦП
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
6
Ромарио Бензар
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Швеция - Румыния
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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