Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Мальта - Швеция
Мальта - Швеция: обзор матча 12 октября 2019
Мальта
12.10.2019, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 7 тур
0 : 4
Завершен
Швеция
58'
С. Ларссон (П)
66'
А. Агиус (АГ)
71'
С. Ларссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Швеция
71'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Ларссон
66'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Агиус
62'
Желтая карточка
Р. Квайсон
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Ларссон
Желтая карточка
З. Мускат
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
1
Эндрю Хогг
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Риккардо Гальоло
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Александер Франссон
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
10
Муамер Танкович
ЦФ
3-1-1
1
Бонелло
22
Мускат
17
Зерафа
5
Агиус
20
Гамбин
19
Эффйонг
3-3-1-2
1
Ольсен
4
Гранквист
2
Лустиг
5
Бенгтссон
20
Ольссон
7
Ларссон
13
Экдаль
10
Форсберг
9
Берг
22
Квайсон
Остались в запасе
Мальта
Швеция
12
Джастин Хабер
ВР
1
Эндрю Хогг
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Риккардо Гальоло
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
20
Александер Франссон
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
10
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Джастин Хабер
ВР
1
Эндрю Хогг
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
0
Риккардо Гальоло
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
20
Александер Франссон
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
10
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Мальта - Швеция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Мальта
Швеция
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+