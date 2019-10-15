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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швеция - Испания
Швеция - Испания: обзор матча 15 октября 2019
Швеция
15.10.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 8 тур
1 : 1
Завершен
Испания
50'
М. Берг
90+2'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Испания
Замена
С. Андерссон
️️️️
М. Берг
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
Ф. Руис
89'
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
М. Берг
89'
Замена
Г. Свенссон
️️️️
А. Экдаль
83'
81'
Желтая карточка
Ф. Руис
Желтая карточка
К. Ольссон
81'
81'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Карвахаль
Замена
А. Исак
️️️️
Р. Квайсон
77'
69'
Желтая карточка
Д. Себальос
66'
Замена
Родриго
️️️️
Т. Алькантара
60'
Замена
Кепа
️️️️
Д. Де Хеа
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
Пас отдал
Э. Форсберг
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Даниэль Себальос
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
0
Риккардо Гальоло
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
10
Муамер Танкович
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Испания
0
Пау Лопес
ВР
13
Кепа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
20
Санти Касорла
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
0
Луис Альберто
АП
17
Пабло Сарабия
ПВ
9
Родриго
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
5
Бенгтссон
4
Гранквист
3
Линделеф
2
Лустиг
7
Ларссон
20
Ольссон
13
Экдаль
10
Форсберг
9
Берг
22
Квайсон
4-1-3-1-1
1
Де Хеа
2
Карвахаль
4
Мартинес
2
Альбиоль
12
Бернат
16
Родри
8
Себальос
8
Руис
10
Алькантара
21
Оярсабаль
9
Морено
13
Экдаль
13
Свенссон
13
Свенссон
13
Экдаль
9
Берг
19
Андерссон
19
Андерссон
9
Берг
22
Квайсон
9
Исак
9
Исак
22
Квайсон
1
Де Хеа
13
Кепа
13
Кепа
1
Де Хеа
2
Карвахаль
22
Навас
22
Навас
2
Карвахаль
10
Алькантара
9
Родриго
9
Родриго
10
Алькантара
Остались в запасе
Швеция
Испания
13
Кен Сема
ЛП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
0
Риккардо Гальоло
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Муамер Танкович
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
0
Пау Лопес
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Санти Касорла
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
0
Луис Альберто
АП
17
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
0
Риккардо Гальоло
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Муамер Танкович
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
0
Пау Лопес
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Санти Касорла
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
0
Луис Альберто
АП
17
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Швеция - Испания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
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