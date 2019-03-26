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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Норвегия - Швеция
Норвегия - Швеция: обзор матча 26 марта 2019
Норвегия
26.03.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 2 тур
3 : 3
Завершен
Швеция
41'
Б. Йонсен
59'
Д. Кинг
90+7'
О. Камара
70'
В. Классон
86'
Х. Нордтвейт (АГ)
90+1'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Швеция
ГОЛ! 3:3!
О. Камара
Пас отдал
М. Эдегор
90'
+7
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Р. Квайсон
Пас отдал
В. Классон
Замена
А. Серлот
️️️️
Б. Йонсен
87'
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Х. Нордтвейт
73'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Замена
О. Камара
️️️️
М. Эльюнусси
72'
70'
ГОЛ! 2:1!
В. Классон
Желтая карточка
К. Айер
69'
66'
Замена
Г. Свенссон
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
Б. Йонсен
63'
62'
Замена
А. Исак
️️️️
С. Ларссон
ГОЛ! 2:0!
Д. Кинг
Пас отдал
М. Хенриксен
59'
55'
Желтая карточка
В. Классон
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
53'
ГОЛ! 1:0!
Б. Йонсен
Пас отдал
Д. Кинг
41'
29'
Желтая карточка
К. Ольссон
Желтая карточка
О. Селнаэс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
13
Оле Селнаэс
ОП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
0
Ола Камара
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ярстейн
16
Алеесами
3
Айер
6
Нордтвейт
14
Эльабделлауи
13
Селнаэс
19
Хенриксен
11
Эльюнусси
10
Эдегор
21
Йонсен
7
Кинг
4-3-1-2
1
Ольсен
20
Крафт
4
Гранквист
14
Хеландер
6
Аугустинссон
13
Экдаль
7
Ларссон
20
Ольссон
17
Классон
22
Квайсон
9
Берг
11
Эльюнусси
0
Камара
0
Камара
11
Эльюнусси
21
Йонсен
7
Серлот
7
Серлот
21
Йонсен
13
Экдаль
13
Свенссон
13
Свенссон
13
Экдаль
7
Ларссон
9
Исак
9
Исак
7
Ларссон
Остались в запасе
Норвегия
Швеция
22
Стен Грютебуст
ВР
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
22
Стен Грютебуст
ВР
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Норвегия - Швеция
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Уллеваал
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