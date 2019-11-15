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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Румыния - Швеция
Румыния - Швеция: обзор матча 15 ноября 2019
Румыния
15.11.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 9 тур
0 : 2
Завершен
Швеция
18'
М. Берг
34'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Швеция
Желтая карточка
Н. Банку
55'
50'
Желтая карточка
В. Линделеф
34'
ГОЛ! 0:2!
Р. Квайсон
Пас отдал
М. Берг
Желтая карточка
Н. Станчу
23'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Берг
Пас отдал
Э. Форсберг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
22
Александру Митрица
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
0
Константин Будеску
АП
7
Флоринел Коман
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
0
Риккардо Гальоло
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
10
Муамер Танкович
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
2-1-3-2
12
Тэтэрушану
11
Банку
5
Неделчару
6
Балуцэ
22
Митрица
10
Станчу
17
Деяк
17
Пушкаш
13
Кешеру
4-3-1-2
1
Ольсен
2
Лустиг
3
Линделеф
4
Гранквист
5
Бенгтссон
20
Ольссон
13
Экдаль
7
Ларссон
10
Форсберг
9
Берг
22
Квайсон
Остались в запасе
Румыния
Швеция
7
Флоринел Коман
ЦФ
10
Янис Хаджи
АП
0
Константин Будеску
АП
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
13
Кен Сема
ЛП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
0
Риккардо Гальоло
ЦЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
10
Муамер Танкович
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
7
Флоринел Коман
ЦФ
10
Янис Хаджи
АП
0
Константин Будеску
АП
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
0
Риккардо Гальоло
ЦЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
10
Муамер Танкович
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Румыния - Швеция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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