Гилерме, Нойштедтер, Ионов – в составе сборной России на матч со шведами; Гранквист, Линделеф, Классон сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги В Лиги наций между сборными России и Швеции.

Россия: Гилерме, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Зобнин, Газинский, Головин, Черышев, Ионов, Дзюба.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Телин, Берг.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве на стадионе «Калининград».

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