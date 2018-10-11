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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гилерме, Нойштедтер, Ионов – в составе сборной России на матч со шведами; Гранквист, Линделеф, Классон сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги В Лиги наций между сборными России и Швеции.

    Россия: Гилерме, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Зобнин, Газинский, Головин, Черышев, Ионов, Дзюба.

    Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг, Телин, Берг.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве на стадионе «Калининград».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер

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    11.10.2018 21:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:16

      Посмотрим на этот состав в деле со шведами. Парням удачной игры, а нам просмотра.

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 22:13

      Ну слава богу,оказывается-футбол жив! Непричастные совершили мягкую посадку,свисток-можно начинать!

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 11 октября 2018, 22:11

      Вперёд, парни, удача с нами!

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      Рейтинг: +57

      Батарея Не Нагрелась 11 октября 2018, 22:00

      пусть Дзюба сразу в каске выходит, будет к чему прикладывать, надеюсь несколько раз

      4
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 11 октября 2018, 21:59

      Взял бы лысый Кокорина в сборную, и не было бы проблем. Ну кто такой Ионов против Кокорина? И Олега Шатова не взял. Тупая голова у лысого!

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 > vvv246 11 октября 2018, 22:09

      Тоже самое подумал: что сейчас мог бы Кокорин вместо Ионова на поле выходить. Просто форму еще не набрал... А тут такая оказия с ним приключилась

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 октября 2018, 21:59

      Да кому это интересно.Давай про Мамая!!!)))

      2
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 11 октября 2018, 21:55

      А что мы сегодня без вратаря играем?

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 11 октября 2018, 21:46

      Четыре «легионера» в основе, это рекорд для нашей сборной! Посмотрим, как они себя проявят.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 11 октября 2018, 21:45

      Ура, новость не про Кокорина и Мамаева! :)

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