Линделеф раскрыл секрет победы Швеции над Россией

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф рассказал, за счет чего его команда обыграла Россию в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

«Первый тайм мы провели просто превосходно, доминировали на всех участках поля и не давали сборной России создавать какие-либо моменты. Во втором тайме мы сбавили обороты, но продолжили контролировать игру и дождались, когда русские полностью раскроются и пойдут в атаку, после чего забили второй мяч.

Секрет победы? Мне кажется, что сегодня мы победили за счет единства.

Из состава сборной России я бы хотел отметить Артема Дзюбу. Было очень тяжело играть против него, когда Андреас Гранквист за ним не успевал», – сказал Линделеф.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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