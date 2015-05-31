Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Макдональд Марига
Статистика
Макдональд Марига - статистика
Завершил карьеру
4 апреля 1987 (39), Найроби
#31 | Полузащитник
187 см | 80 кг
Кения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2 : 2
31.05.2015
Парма
82' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2 : 2
24.05.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3 : 0
18.05.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 2
10.05.2015
Наполи
71' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
4 : 0
04.05.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4 : 0
29.04.2015
Парма
75' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 0
26.04.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2 : 2
19.04.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
15.04.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 0
11.04.2015
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0 : 2
22.03.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0 : 0
08.03.2015
Аталанта
1' - 46'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0 : 0
15.02.2015
Парма
1' - 86'
86'
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0 : 1
11.02.2015
Кьево
1' - 69'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3 : 1
01.02.2015
Парма
1' - 65'
62'
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 2
25.01.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
18.01.2015
Сампдория
46' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3 : 1
11.01.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 0
06.01.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 0
18.12.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 2
07.12.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2 : 1
30.11.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 2
23.11.2014
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7 : 0
09.11.2014
Парма
53' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
01.11.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 0
29.10.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 3
25.10.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 0
19.10.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 2
05.10.2014
Дженоа
Был в запасе
Главные новости
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
2
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+