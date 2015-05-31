Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Италии 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Италия. Серия А 2007/2008