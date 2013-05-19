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Фабрицио Микколи
Статистика
Фабрицио Микколи - статистика
Завершил карьеру
27 июня 1979 (47)
#10 | Нападающий
168 см | 66 кг
Италия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
29
8
9
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1 : 3
19.05.2013
Парма
1' - 90'
76'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1 : 0
12.05.2013
Палермо
63' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 3
08.05.2013
Удинезе
1' - 90'
34'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1 : 0
05.05.2013
Палермо
1' - 65'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
1 : 0
28.04.2013
Интер
1' - 87'
10'
11'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
1 : 1
14.04.2013
Болонья
1' - 87'
5'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
1 : 3
07.04.2013
Палермо
1' - 66'
35, 56'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
2 : 0
30.03.2013
Рома
1' - 52'
35'
21'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1 : 2
10.03.2013
Сиена
1' - 56'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0 : 0
03.03.2013
Палермо
49' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0 : 0
23.02.2013
Дженоа
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 1
16.02.2013
Палермо
80' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 1
10.02.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 1
27.01.2013
Палермо
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2 : 2
19.01.2013
Лацио
1' - 90'
71'
45'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3 : 0
13.01.2013
Палермо
46' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
0 : 3
22.12.2012
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 1
15.12.2012
Палермо
1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0 : 1
09.12.2012
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3 : 1
24.11.2012
Катания
1' - 66'
10'
80'
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
4 : 1
04.11.2012
Палермо
1' - 90'
84'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
2 : 2
30.10.2012
Милан
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0 : 0
27.10.2012
Палермо
1' - 84'
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
0 : 0
21.10.2012
Торино
55' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1 : 1
06.10.2012
Палермо
1' - 53'
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
4 : 1
30.09.2012
Кьево
1' - 87'
13, 59, 82'
80'
60'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
1 : 0
26.09.2012
Палермо
81' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 0
23.09.2012
Палермо
63' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1 : 1
15.09.2012
Кальяри
1' - 90'
40'
37'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 0
02.09.2012
Палермо
1' - 58'
58'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0 : 3
26.08.2012
Наполи
1' - 90'
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