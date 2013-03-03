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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Палермо
Торино - Палермо: обзор матча 03 марта 2013
Торино
03.03.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Палермо
84'
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Морганелла
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Дармиан
80'
79'
Желтая карточка
С. фон Берген
Желтая карточка
Р. Меджиорини
74'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
П. Баррето
71'
69'
Замена
М. Формика
️️️️
Д. Фаббрини
Замена
М. Сантана
️️️️
Д. Вивес
56'
49'
Замена
Ф. Микколи
️️️️
М. Боселли
40'
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
А. Черчи
36'
Желтая карточка
Д. Вивес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Мигьен Баша
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
70
Долли Менга
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
87
Анселмо
ОП
19
Маурисио Спердути
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
33
Мауро Формика
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
32
Масиелло
4
Родригес
15
Глик
36
Дармиан
4
Бриги
5
Вивес
14
Гацци
10
Баррето
9
Бьянки
7
Черчи
2-5-3
70
Соррентино
6
Муньос
5
фон Берген
89
Морганелла
3
Гарсия
27
Куртич
5
Риос
3
Доссена
72
Иличич
17
Боселли
31
Фаббрини
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
36
Дармиан
5
Вивес
11
Сантана
11
Сантана
5
Вивес
10
Баррето
69
Меджиорини
69
Меджиорини
10
Баррето
31
Фаббрини
33
Формика
33
Формика
31
Фаббрини
89
Морганелла
21
Дибала
21
Дибала
89
Морганелла
17
Боселли
10
Микколи
10
Микколи
17
Боселли
Остались в запасе
Торино
Палермо
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
19
Маурисио Спердути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Остались в запасе
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
19
Маурисио Спердути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Торино - Палермо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Олимпико
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