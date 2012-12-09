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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Ювентус
Палермо - Ювентус: обзор матча 09 декабря 2012
Палермо
09.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
50'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Ювентус
87'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
78'
Желтая карточка
А. Пирло
Вторая желтая
М. Морганелла
75'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Я. Куртич
74'
73'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Матри
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Донати
70'
Желтая карточка
М. Морганелла
67'
64'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
54'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Видаль
50'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
М. Вучинич
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Э. Пизано
46'
37'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-5-2
1
Уйкани
5
Пизано
5
фон Берген
6
Муньос
3
Гарсия
5
Донати
27
Куртич
8
Баррето
89
Морганелла
72
Иличич
10
Микколи
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
10
Маркизио
23
Видаль
21
Пирло
27
Асамоа
9
Вучинич
21
Матри
27
Куртич
10
Виола
10
Виола
27
Куртич
5
Пизано
20
Бриенца
20
Бриенца
5
Пизано
5
Донати
21
Дибала
21
Дибала
5
Донати
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
23
Видаль
8
Погба
8
Погба
23
Видаль
21
Матри
32
Бендтнер
32
Бендтнер
21
Матри
Остались в запасе
Палермо
Ювентус
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Анджело Алессио
Статистика матча Палермо - Ювентус
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Ренцо Барбера
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