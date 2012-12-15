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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Палермо
Удинезе - Палермо: обзор матча 15 декабря 2012
Удинезе
15.12.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
89'
А. Ди Натале
33'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Палермо
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
89'
Желтая карточка
А. Ди Натале
83'
Замена
Майкосуэл
️️️️
Р. Перейра
77'
Желтая карточка
Аллан
76'
72'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
С. Гарсия
Замена
А. Лаццари
️️️️
Д. Пинци
67'
Вторая желтая
Т. Арто
61'
57'
Замена
А. Риос
️️️️
П. Дибала
46'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Ф. Микколи
45'
Желтая карточка
Э. Баррето
Желтая карточка
Д. Баста
41'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
41'
39'
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
Т. Арто
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Бркич
8
Баста
28
Арто
5
Данило
26
Паскуале
6
Домицци
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
3
Пинци
37
Перейра
10
Ди Натале
3-4-3
1
Уйкани
5
фон Берген
5
Пизано
6
Муньос
27
Куртич
8
Баррето
5
Донати
3
Гарсия
72
Иличич
21
Дибала
10
Микколи
3
Пинци
10
Лаццари
10
Лаццари
3
Пинци
37
Перейра
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
37
Перейра
7
Агьеманг-Баду
10
Муриэль
10
Муриэль
7
Агьеманг-Баду
21
Дибала
5
Риос
5
Риос
21
Дибала
3
Гарсия
10
Джорджи
10
Джорджи
3
Гарсия
10
Микколи
20
Бриенца
20
Бриенца
10
Микколи
Остались в запасе
Удинезе
Палермо
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Палермо
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Удинезе Арена
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