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Маттиа Кассани
Статистика
Маттиа Кассани - статистика
Завершил карьеру
26 августа 1983 (43), Боргоманеро
#6 | Защитник
184 см | 75 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
24
0
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
5 : 0
14.05.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
0 : 3
08.05.2016
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 0
01.05.2016
Сампдория
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
24.04.2016
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0 : 0
20.04.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 1
17.04.2016
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
1 : 1
03.04.2016
Сампдория
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0 : 1
20.03.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
1 : 1
12.03.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 3
05.03.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
2 : 0
28.02.2016
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
3 : 1
20.02.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0 : 0
14.02.2016
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2 : 1
07.02.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
2 : 2
03.02.2016
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
2 : 4
24.01.2016
Наполи
1' - 59'
27'
59'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
1 : 2
10.01.2016
Ювентус
1' - 90'
67'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
2 : 3
05.01.2016
Сампдория
36' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
2 : 0
20.12.2015
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1 : 1
14.12.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
1 : 3
06.12.2015
Сассуоло
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
4 : 1
28.11.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0 : 2
08.11.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
1 : 1
02.11.2015
Сампдория
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1 : 1
29.10.2015
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4 : 1
25.10.2015
Верона
1' - 90'
59'
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2 : 0
18.10.2015
Сампдория
84' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
2 : 0
14.09.2015
Болонья
1' - 21'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2 : 2
30.08.2015
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5 : 2
23.08.2015
Карпи
1' - 90'
31'
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