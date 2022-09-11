Тиаго Хелено - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Хелено
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,10
млн
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Хелено
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|06.11.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|90'
|02.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|22.10.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|60'
|17.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|06.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|82'
|02.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|28.09.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|31.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|54' 86'
|24.07.2022
|1' -62'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|47'
|21.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)