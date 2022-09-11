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    Тиаго Хелено - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Тиаго
    Фамилия Хелено
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 сентября 1988 (34 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,10
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 13 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    06.11.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    90'
    02.11.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    22.10.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    60'
    17.10.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    06.10.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    82'
    02.10.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    28.09.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.09.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    11.09.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.08.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    31.07.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    54' 86'
    24.07.2022 1' -62' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    47'
    21.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
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