Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тиаго Хелено - статистика

Завершил карьеру
17 сентября 1988 (38)
#44 | Защитник
187 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Паранаэнсе
26
0
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
08.12.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
66'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
06.12.2024
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
02.12.2024
Флуминенсе
1' - 90'
2'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 75'
75'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.11.2024
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
03.11.2024
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
27.10.2024
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.10.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коринтианс
5 : 2
18.10.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
26'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
1 : 0
30.09.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крисиума
0 : 0
23.09.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
15.09.2024
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Васко да Гама
2 : 1
27.08.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
15'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 2
12.08.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
04.08.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
1 : 2
29.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
11.07.2024
Баия
1' - 90'
49'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
08.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
04.07.2024
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
0 : 1
01.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
27.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
23.06.2024
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
1 : 1
20.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.06.2024
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
14.06.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Форталеза
1 : 0
03.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
1' - 90'
82'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
1' - 90'
Главные новости
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
1
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
9
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
5
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+