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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 27 августа 2024
Васко да Гама
27.08.2024, вторник, 03:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
68'
Э. Родригес
86'
П. Вегетти
24'
Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе
Замена
J. Sforza
️️️️
Д. Пайет
90'
+5
89'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Никао
89'
Замена
F.
️️️️
Габриэль
ГОЛ! 2:1!
П. Вегетти
Пас отдал
L.
86'
Замена
L.
️️️️
Э. Родригес
84'
77'
Замена
L. Di Yorio
️️️️
Г. Мастриани
77'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
А. Каноббио
ГОЛ! 1:1!
Э. Родригес
68'
24'
ГОЛ! 0:1!
Габриэль
Пас отдал
Никао
15'
Желтая карточка
Т. Хелено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
10
Димитри Пайет
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
28
Адсон
ЦФ
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
6
Габриэль
ОП
14
Эрик
ЦП
8
João Cruz
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
37
Райан Витор
ПВ
19
Gabriel Souza
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
53
Dudu
ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
4
Виктор
96
Энрике
85
Карвальо
5
Моура
25
Родригес
10
Пайет
19
Вегетти
28
Адсон
3-1-3-2-1
24
Линк
37
Эскивель
27
Роша
44
Хелено
6
Габриэль
14
Эрик
8
18
Кристиан
17
Каноббио
11
Никао
39
Мастриани
25
Родригес
12
12
25
Родригес
10
Пайет
15
15
10
Пайет
6
Габриэль
5
5
6
Габриэль
11
Никао
25
Пракседес
25
Пракседес
11
Никао
39
Мастриани
9
9
39
Мастриани
17
Каноббио
20
Оливейра
20
Оливейра
17
Каноббио
Остались в запасе
Васко да Гама
Атлетико Паранаэнсе
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
5
Соуза
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
19
Gabriel Souza
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
53
Dudu
ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
5
Соуза
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
19
Gabriel Souza
ЦФ
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
53
Dudu
ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
11
Офсайды
4
1
Количество передач
334
404
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.65
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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