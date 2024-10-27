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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро: обзор матча 27 октября 2024
Атлетико Паранаэнсе
27.10.2024, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
3 : 0
Завершен
Крузейро
25'
Пабло
46'
Д. Оливейра
80'
Никао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Крузейро
90'
+1
Желтая карточка
Вилльям
ГОЛ! 3:0!
Никао
Пас отдал
Т. Куэльо
80'
Замена
Б. Запелли
️️️️
F.
79'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Д. Оливейра
79'
77'
Замена
Марлон
️️️️
К. Бруно
Замена
Эмерсонн
️️️️
Пабло
66'
61'
Замена
М. Энрике
️️️️
М. Витал
61'
Замена
М. Перейра
️️️️
Л. Ромеро
50'
Желтая карточка
З. Ивалдо
ГОЛ! 2:0!
Д. Оливейра
Пас отдал
Пабло
46'
46'
Замена
Вилльям
️️️️
F. Peralta
ГОЛ! 1:0!
Пабло
Пас отдал
Д. Оливейра
25'
21'
Желтая карточка
F. Peralta
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Мадсон
21'
1'
Красная карточка
Р. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
14
Эрик
ЦП
8
João Cruz
ЦП
11
Никао
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ОП
17
Рамиро
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
10
Матеус Витал
АП
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Крузейро
41
Léo Aragão
ВР
23
Марлон
ЛЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
22
Альваро Барреаль
ПВ
3-2-2-1-2
1
27
Роша
44
Хелено
5
22
Мадсон
37
Эскивель
14
Эрик
8
11
Никао
92
Пабло
20
Оливейра
4-2-2-1-1
98
Пайшао
27
Зе Ивалдо
34
16
Бруно
52
Весли
16
Силва
29
Ромеро
17
Рамиро
16
10
Витал
8
Силва
5
10
Запелли
10
Запелли
5
22
Мадсон
28
Куэльо
28
Куэльо
22
Мадсон
20
Оливейра
39
Мастриани
39
Мастриани
20
Оливейра
92
Пабло
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
92
Пабло
16
Бруно
23
Марлон
23
Марлон
16
Бруно
16
12
Вилльям
12
Вилльям
16
10
Витал
7
Энрике
7
Энрике
10
Витал
29
Ромеро
10
Перейра
10
Перейра
29
Ромеро
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
24
Лео Линк
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
41
Léo Aragão
ВР
25
Lucas Villalba
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
15
Уолес
ОП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
22
Альваро Барреаль
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Остались в запасе
41
Léo Aragão
ВР
25
Lucas Villalba
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
15
Уолес
ОП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
22
Альваро Барреаль
ПВ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Крузейро
1
3
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
14
Количество передач
524
394
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.12
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
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Итоги переговоров ЦСКА по лучшему бомбардиру Серии А
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