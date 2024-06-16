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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго: обзор матча 16 июня 2024
Атлетико Паранаэнсе
16.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
90+2'
Фернандиньо (П)
90+9'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
Желтая карточка
Л. Линк
90'
+12
Желтая карточка
Пабло
90'
+11
90'
+9
ГОЛ! 1:1!
Эвертон
Пас отдал
Л. Араухо
Желтая карточка
Б. Запелли
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
Ф. Бруно
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фернандиньо
90'
+2
87'
Желтая карточка
Эвертон
Замена
Б. Запелли
️️️️
Кристиан
83'
83'
Замена
Эвертон
️️️️
Л. Ортис
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Г. Мастриани
74'
Замена
Фернандо
️️️️
Никао
73'
Замена
Пабло
️️️️
Л. Эскивель
73'
67'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Л. Перейра
50'
Желтая карточка
В. Уго
46'
Замена
В. Уго
️️️️
Б. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Никао
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
8
Жерсон
(К)
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
9
Педро
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
10
Бруно Запелли
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
92
Пабло
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
35
Rayan
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
65
Weliton
ЦФ
4-3-1-1
24
Линк
27
Роша
44
Хелено
37
Эскивель
22
Мадсон
18
Кристиан
14
Эрик
5
Фернандиньо
11
Никао
39
Мастриани
3-2-1-2-2
1
Росси
4
Перейра
4
Луис
15
Бруно
43
Уэсли
3
Ортис
8
Жерсон
99
Перейра
27
Энрике
7
Араухо
9
Педро
11
Никао
12
Фернандо
12
Фернандо
11
Никао
18
Кристиан
10
Запелли
10
Запелли
18
Кристиан
37
Эскивель
92
Пабло
92
Пабло
37
Эскивель
39
Мастриани
20
Оливейра
20
Оливейра
39
Мастриани
3
Ортис
7
Эвертон
7
Эвертон
3
Ортис
27
Энрике
30
Уго
30
Уго
27
Энрике
99
Перейра
9
Барбоза
9
Барбоза
99
Перейра
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
1
Mycael
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
Главный тренер
Весли Карвальо
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
65
Weliton
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
99
Werton
ЦФ
65
Weliton
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
4
3
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
11
11
Офсайды
0
2
Количество передач
356
404
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.58
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Арена да Байшада
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