Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 03 июня 2024
Форталеза
03.06.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
45'
Б. Кушчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Б. Пачеко
️️️️
Ф. Джонатан
85'
81'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Фернандо
Замена
Мойзес
️️️️
Б. Лопес
79'
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Р. Кайзер
78'
66'
Замена
Б. Запелли
️️️️
А. Каноббио
Замена
З. Велисон
️️️️
П. Аугусто
62'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
I. Machuca
62'
49'
Желтая карточка
Кристиан
47'
Желтая карточка
Мадсон
46'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Пабло
ГОЛ! 1:0!
Б. Кушчевич
Пас отдал
I. Machuca
45'
Желтая карточка
Э. Мартинес
43'
Желтая карточка
П. Аугусто
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Форталеза
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
37
Kauan
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
10
Бруно Запелли
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
3-3-2-2
6
Джонатан
13
Кушчевич
2
Тинга
35
Насименту
28
Аугусто
11
6
Мартинес
77
Лопес
79
Кайзер
1
4-2-2-1
24
Бенто
22
Мадсон
27
Роша
44
Хелено
12
Фернандо
14
Эрик
18
Кристиан
17
Каноббио
11
Никао
92
Пабло
6
Джонатан
91
Пачеко
91
Пачеко
6
Джонатан
28
Аугусто
28
Велисон
28
Велисон
28
Аугусто
77
Лопес
21
Мойзес
21
Мойзес
77
Лопес
11
8
Почеттино
8
Почеттино
11
79
Кайзер
18
Лусеро
18
Лусеро
79
Кайзер
17
Каноббио
10
Запелли
10
Запелли
17
Каноббио
12
Фернандо
39
Мастриани
39
Мастриани
12
Фернандо
92
Пабло
20
Оливейра
20
Оливейра
92
Пабло
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
4
Тити
ЦЗ
37
Kauan
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
24
Лео Линк
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
4
Тити
ЦЗ
37
Kauan
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
17
Офсайды
0
2
Количество передач
423
385
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.63
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Joao Vitor Gobi, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Новости команд
Все
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
00:48
1
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 20:46
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
Вчера, 19:07
2
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
Вчера, 08:42
6
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
26 ноября
4
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
00:48
1
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 20:46
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
Вчера, 19:07
2
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
Вчера, 08:42
6
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
26 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+