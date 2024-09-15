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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза: обзор матча 15 сентября 2024
Атлетико Паранаэнсе
15.09.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Форталеза
29'
А. Каноббио
14'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
Желтая карточка
А. Каноббио
90'
85'
Желтая карточка
J. Ricardo
79'
Замена
I. Machuca
️️️️
Р. Кайзер
78'
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Мариньо
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Т. Куэльо
73'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Б. Запелли
72'
68'
Замена
Тинга
️️️️
E. Mancuso
60'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Мойзес
Замена
Пабло
️️️️
Г. Мастриани
58'
39'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
ГОЛ! 1:1!
А. Каноббио
Пас отдал
Т. Куэльо
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
Мойзес
Пас отдал
E. Mancuso
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
14
Эрик
(К)
ЦП
8
João Cruz
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
40
Eros Mancuso
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
(К)
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
25
Бруно Пракседес
АП
11
Никао
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Форталеза
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Калебе
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
3-1-2-3-1
1
27
Роша
15
37
Эскивель
6
Габриэль
14
Эрик
8
28
Куэльо
10
Запелли
17
Каноббио
39
Мастриани
4-1-1-2-3
40
13
Кушчевич
14
6
Джонатан
28
Велисон
28
Аугусто
7
Мариньо
21
Мойзес
10
79
Кайзер
1
28
Куэльо
25
Пракседес
25
Пракседес
28
Куэльо
10
Запелли
20
Оливейра
20
Оливейра
10
Запелли
39
Мастриани
92
Пабло
92
Пабло
39
Мастриани
40
2
Тинга
2
Тинга
40
79
Кайзер
11
11
79
Кайзер
21
Мойзес
77
Лопес
77
Лопес
21
Мойзес
7
Мариньо
18
Лусеро
18
Лусеро
7
Мариньо
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
24
Лео Линк
ВР
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Никао
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
4
Тити
ЦЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Калебе
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
37
Kauan
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Никао
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Остались в запасе
4
Тити
ЦЗ
14
Jhonathan
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Калебе
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
37
Kauan
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
1
2
Всего ударов по воротам
28
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
4
Нарушения
12
10
Офсайды
3
0
Количество передач
478
389
Сейвы
2
7
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
2.97
1.14
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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