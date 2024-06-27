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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе
Крузейро - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 27 июня 2024
Крузейро
27.06.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
15'
Г. Верон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Атлетико Паранаэнсе
90'
+7
Желтая карточка
Фернандиньо
88'
Желтая карточка
Т. Хелено
80'
Замена
Б. Запелли
️️️️
Д. Оливейра
72'
Замена
Пабло
️️️️
Г. Мастриани
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Л. Ромеро
68'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Рамиро
58'
ГОЛ! 1:0!
Г. Верон
Пас отдал
М. Перейра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Крузейро
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
55
João Pedro
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
92
Пабло
ЦФ
4-1-2-3
98
Пайшао
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
16
Бруно
12
Вилльям
16
Силва
29
Ромеро
17
Рамиро
11
Гомес
10
Перейра
27
Верон
3-3-1-2
24
Линк
27
Роша
44
Хелено
37
Эскивель
14
Эрик
5
Фернандиньо
18
Кристиан
11
Никао
39
Мастриани
20
Оливейра
29
Ромеро
36
Машадо
36
Машадо
29
Ромеро
17
Рамиро
22
Барреаль
22
Барреаль
17
Рамиро
20
Оливейра
10
Запелли
10
Запелли
20
Оливейра
39
Мастриани
92
Пабло
92
Пабло
39
Мастриани
Остались в запасе
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
55
João Pedro
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
55
João Pedro
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Крузейро - Атлетико Паранаэнсе
2
Всего ударов по воротам
22
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
12
Нарушения
8
6
Офсайды
1
0
Количество передач
443
447
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.75
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Минейран
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