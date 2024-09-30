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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 30 сентября 2024
Фламенго
30.09.2024, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
90'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
ГОЛ! 1:0!
Жерсон
Пас отдал
Уэсли
90'
85'
Замена
Мадсон
️️️️
Т. Куэльо
85'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
А. Каноббио
79'
Желтая карточка
Кристиан
75'
Замена
L. Di Yorio
️️️️
Пабло
75'
Замена
Фернандо
️️️️
Л. Эскивель
Замена
Л. Перейра
️️️️
Д. Луис
75'
Замена
Н. де ла Крус
️️️️
М. Гонсалвеш
75'
66'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Б. Запелли
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Г. Плата
61'
Замена
А. Сандро
️️️️
Айртон
61'
Замена
Б. Энрике
️️️️
К. Алькарас
61'
Желтая карточка
Д. Луис
36'
27'
Желтая карточка
M. Gamarra
Желтая карточка
Г. Барбоза
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Габриэл Барбоза
(К)
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
18
Кристиан
ЦП
14
Эрик
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Эвертон
ЦП
29
Аллан
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
18
Николас де ла Крус
АП
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
8
João Cruz
ЦП
11
Никао
АП
25
Бруно Пракседес
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Росси
6
Айртон
4
Луис
3
Ортис
43
Уэсли
5
Пульгар
8
Жерсон
24
Алькарас
19
Плата
20
Гонсалвеш
9
Барбоза
4-2-3-1
1
37
Эскивель
15
27
Роша
44
Хелено
18
Кристиан
14
Эрик
17
Каноббио
10
Запелли
28
Куэльо
92
Пабло
6
Айртон
26
Сандро
26
Сандро
6
Айртон
4
Луис
4
Перейра
4
Перейра
4
Луис
19
Плата
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
19
Плата
20
Гонсалвеш
18
де ла Крус
18
де ла Крус
20
Гонсалвеш
24
Алькарас
27
Энрике
27
Энрике
24
Алькарас
37
Эскивель
12
Фернандо
12
Фернандо
37
Эскивель
28
Куэльо
22
Мадсон
22
Мадсон
28
Куэльо
10
Запелли
25
Пракседес
25
Пракседес
10
Запелли
17
Каноббио
20
Оливейра
20
Оливейра
17
Каноббио
92
Пабло
9
9
92
Пабло
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
29
Аллан
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
24
Лео Линк
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
8
João Cruz
ЦП
11
Никао
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
29
Аллан
ЦП
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
8
João Cruz
ЦП
11
Никао
АП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
2
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
13
Офсайды
2
3
Количество передач
705
305
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.42
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Маракана
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