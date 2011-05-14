Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кайо - статистика

Завершил карьеру
29 марта 1986 (40)
#30 | Полузащитник
186 см | 81 кг
Бразилия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
28
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
3 : 1
14.05.2011
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
07.05.2011
Кельн
1' - 89'
89'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 0
30.04.2011
Айнтрахт
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
1 : 1
23.04.2011
Бавария
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
1 : 1
23.04.2011
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
1 : 0
16.04.2011
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 1
08.04.2011
Вердер
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.03.2011
Санкт-Паули
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2 : 1
12.03.2011
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0 : 3
12.02.2011
Байер
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0 : 0
06.02.2011
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
0 : 1
30.01.2011
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
1 : 0
21.01.2011
Айнтрахт
32' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 3
16.01.2011
Ганновер-96
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
18.12.2010
Боруссия Д
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1 : 0
11.12.2010
Айнтрахт
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 1
04.12.2010
Майнц
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4 : 1
27.11.2010
Айнтрахт
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0 : 4
20.11.2010
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 0
13.11.2010
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
3 : 1
06.11.2010
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
30.10.2010
Айнтрахт
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
0 : 0
23.10.2010
Шальке-04
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
17.10.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1 : 2
03.10.2010
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.09.2010
Нюрнберг
1' - 71'
66'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 1
22.09.2010
Айнтрахт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
0 : 1
17.09.2010
Фрайбург
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
0 : 4
11.09.2010
Айнтрахт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 3
28.08.2010
Гамбург
1' - 84'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.08.2010
Айнтрахт
79' - 90'
Главные новости
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
1
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+