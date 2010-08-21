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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Айнтрахт
Ганновер-96 - Айнтрахт: обзор матча 21 августа 2010
Ганновер-96
21.08.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
21'
К. Рауш
75'
Д. Я Конан
27'
Б. Кёлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Айнтрахт
Замена
Л. Штиндль
️️️️
М. Шмидебах
Замена
Кайо
️️️️
П. Швеглер
ГОЛ! 2:1!
Д. Я Конан
Замена
К. Джакпа
️️️️
К. Рауш
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
Г. Цавеллас
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Т. Гекас
ГОЛ! 1:1!
Б. Кёлер
ГОЛ! 1:0!
К. Рауш
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Карлитуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
13
Ларс Штиндль
АП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
30
Кайо
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
4-3-3
25
Фромловиц
2
Погатец
5
Хагги
19
Шульц
6
Черундоло
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
10
Карлитуш
25
Абделлауе
11
Конан
4-4-2
1
Николов
2
Юнг
5
Франц
33
Цавеллас
23
Русс
2
Окс
27
Швеглер
14
Майер
18
Кёлер
18
Аманатидис
33
Гекас
24
Шмидебах
13
Штиндль
13
Штиндль
24
Шмидебах
34
Рауш
15
Джакпа
15
Джакпа
34
Рауш
10
Карлитуш
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
10
Карлитуш
27
Швеглер
30
Кайо
30
Кайо
27
Швеглер
33
Гекас
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
33
Гекас
33
Цавеллас
55
Коркмаз
55
Коркмаз
33
Цавеллас
Остались в запасе
Ганновер-96
Айнтрахт
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Ганновер-96 - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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