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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 20 ноября 2010
Айнтрахт
20.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 4
Завершен
Хоффенхайм
31'
Б. Вукчевич
69'
В. Ибишевич
70'
В. Ибишевич
90'
П. Млапа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
+1
Желтая карточка
П. Млапа
ГОЛ! 0:4!
П. Млапа
Пас отдал
С. Руди
Замена
Т. Вайс
️️️️
Л. Густаво
Желтая карточка
П. Окс
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
В. Ибишевич
Желтая карточка
М. Франц
ГОЛ! 0:3!
В. Ибишевич
ГОЛ! 0:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Бек
Замена
М. Фенин
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
П. Швеглер
Желтая карточка
П. Швеглер
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Замена
П. Млапа
️️️️
Д. Ба
Желтая карточка
С. Салихович
ГОЛ! 0:1!
Б. Вукчевич
Пас отдал
С. Руди
Желтая карточка
М. Комппер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
28
Принс Тагое
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-4-1-1
1
Николов
33
Цавеллас
23
Русс
5
Франц
2
Юнг
18
Кёлер
30
Кайо
27
Швеглер
2
Окс
7
Алтынтоп
33
Гекас
4-1-2-3
34
Хаас
32
Бек
25
Ворса
5
Комппер
26
Ибертсбергер
14
Густаво
13
Руди
23
Салихович
11
Ибишевич
7
Вукчевич
19
Ба
27
Швеглер
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
27
Швеглер
7
Алтынтоп
20
Фенин
20
Фенин
7
Алтынтоп
14
Густаво
0
Вайс
0
Вайс
14
Густаво
11
Ибишевич
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
11
Ибишевич
19
Ба
26
Млапа
26
Млапа
19
Ба
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Вингенбах
(Диц)
Стадион:
Дойче банк Парк
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