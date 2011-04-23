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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 23 апреля 2011
Айнтрахт
23.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
54'
С. Роде
89'
М. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
Кайо
️️️️
М. Фенин
Замена
М. Хеллер
️️️️
Т. Гекас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гомес
Желтая карточка
М. Фенин
Желтая карточка
С. Юнг
Замена
Т. Кроос
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
М. Гомес
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
П. Окс
ГОЛ! 1:0!
С. Роде
Пас отдал
Т. Гекас
Желтая карточка
Б. Кёлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
30
Кайо
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Андрис Йонкер
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
4
Кевин Краус
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
2-5-1-2
1
Ферманн
23
Русс
2
Юнг
18
Кёлер
27
Швеглер
17
Роде
30
Кайо
2
Окс
7
Алтынтоп
20
Фенин
33
Гекас
3-2-2-3
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
26
Контенто
14
Густаво
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
7
Рибери
11
Клозе
13
Мюллер
27
Гомес
33
Гекас
20
Хеллер
20
Хеллер
33
Гекас
44
Тимощук
8
Кроос
8
Кроос
44
Тимощук
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
4
Кевин Краус
ЦЗ
1
Ока Николов
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
1
Томас Крафт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Андрис Йонкер
Остались в запасе
4
Кевин Краус
ЦЗ
1
Ока Николов
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Андрис Йонкер
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Дойче банк Парк
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