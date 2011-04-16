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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 16 апреля 2011
Хоффенхайм
16.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
78'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
Замена
С. Киттель
️️️️
А. Майер
Замена
М. Фенин
️️️️
С. Роде
Желтая карточка
Р. Фирмино
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Желтая карточка
Р. Бабел
Замена
Р. Фирмино
️️️️
П. Млапа
Замена
А. Васоски
️️️️
М. Франц
Желтая карточка
М. Франц
Желтая карточка
П. Млапа
Желтая карточка
А. Майер
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
С. Руди
Желтая карточка
С. Юнг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
3-2-2-3
22
Штарке
28
Брафхайд
25
Ворса
5
Комппер
26
Ибертсбергер
5
Алаба
13
Руди
0
Вайс
8
Бабел
11
Ибишевич
26
Млапа
3-5-1-1
1
Ферманн
2
Юнг
5
Франц
23
Русс
2
Окс
14
Майер
17
Роде
27
Швеглер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
33
Гекас
13
Руди
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
13
Руди
26
Млапа
9
Фирмино
9
Фирмино
26
Млапа
5
Франц
5
Васоски
5
Васоски
5
Франц
14
Майер
8
Киттель
8
Киттель
14
Майер
17
Роде
20
Фенин
20
Фенин
17
Роде
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
1
Ока Николов
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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