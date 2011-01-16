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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ганновер-96
Айнтрахт - Ганновер-96: обзор матча 16 января 2011
Айнтрахт
16.01.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Ганновер-96
15'
М. Абделлауе
21'
К. Шульц
89'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ганновер-96
ГОЛ! 0:3!
Д. Я Конан
Пас отдал
Л. Штиндль
Замена
К. Джакпа
️️️️
К. Рауш
Желтая карточка
К. Рауш
Замена
И. Аманатидис
️️️️
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
П. Швеглер
Замена
Кайо
️️️️
Г. Цавеллас
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
М. Фенин
️️️️
А. Майер
ГОЛ! 0:2!
К. Шульц
Пас отдал
К. Рауш
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
С. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
4
Кевин Краус
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
13
Рикардо Кларк
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
30
Кайо
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
3-5-1-1
1
Николов
4
Краус
33
Цавеллас
2
Юнг
18
Кёлер
13
Кларк
14
Майер
27
Швеглер
2
Окс
7
Алтынтоп
33
Гекас
4-3-3
20
Цилер
6
Черундоло
5
Хагги
2
Погатец
19
Шульц
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
11
Конан
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
33
Цавеллас
30
Кайо
30
Кайо
33
Цавеллас
14
Майер
20
Фенин
20
Фенин
14
Майер
7
Алтынтоп
18
Аманатидис
18
Аманатидис
7
Алтынтоп
13
Шлаудрафф
13
Штиндль
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
34
Рауш
15
Джакпа
15
Джакпа
34
Рауш
Остались в запасе
Айнтрахт
Ганновер-96
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Айнтрахт - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Дойче банк Парк
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