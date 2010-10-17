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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Айнтрахт
Кайзерслаутерн - Айнтрахт: обзор матча 17 октября 2010
Кайзерслаутерн
17.10.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Айнтрахт
45'
Т. Гекас
67'
Т. Гекас
83'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Айнтрахт
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
П. Окс
Желтая карточка
С. Лакич
Замена
И. Аманатидис
️️️️
Г. Цавеллас
ГОЛ! 0:3!
А. Майер
Пас отдал
С. Юнг
Замена
А. Майер
️️️️
Т. Гекас
Замена
А. Немец
️️️️
Э. Хоффер
ГОЛ! 0:2!
Т. Гекас
Пас отдал
Г. Цавеллас
Замена
Я. Моравек
️️️️
И. Билек
Желтая карточка
М. Франц
Замена
О. Кирх
️️️️
К. Вальх
ГОЛ! 0:1!
Т. Гекас
Желтая карточка
Т. Гекас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
30
Кайо
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
4-4-2
21
Зиппель
18
Йессен
25
Амедик
20
Родней
23
Дик
8
Тифферт
16
Иличевич
20
Билек
33
Вальх
29
Лакич
27
Хоффер
3-2-3-1-1
1
Николов
23
Русс
5
Франц
14
Крис
2
Юнг
33
Цавеллас
2
Окс
27
Швеглер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
33
Гекас
20
Билек
30
Моравек
30
Моравек
20
Билек
33
Вальх
21
Кирх
21
Кирх
33
Вальх
27
Хоффер
37
Немец
37
Немец
27
Хоффер
2
Окс
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
2
Окс
33
Гекас
14
Майер
14
Майер
33
Гекас
33
Цавеллас
18
Аманатидис
18
Аманатидис
33
Цавеллас
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Айнтрахт
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Главный тренер
Марко Курц
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
30
Кайо
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
30
Кайо
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Кайзерслаутерн - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фритц Вальтер
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