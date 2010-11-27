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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 27 ноября 2010
Бавария
27.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Айнтрахт
29'
А. Тимощук
59'
Т. Мюллер
61'
М. Гомес
88'
А. Тимощук
33'
Т. Гекас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
ГОЛ! 4:1!
А. Тимощук
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
И. Аманатидис
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Кайо
️️️️
А. Майер
Замена
М. ван Боммел
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Фенин
️️️️
С. Киттель
ГОЛ! 3:1!
М. Гомес
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Замена
М. Демичелис
️️️️
Д. ван Бюйтен
ГОЛ! 1:1!
Т. Гекас
ГОЛ! 1:0!
А. Тимощук
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
Ф. Рибери
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Патрик Окс
(К)
ПЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Халил Алтынтоп
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
8
Сонни Киттель
АП
20
Марсель Хеллер
ПВ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
30
Кайо
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
4-1-3-2
22
Бутт
32
Праньич
33
Брено
5
ван Бюйтен
21
Лам
44
Тимощук
7
Рибери
31
Швайнштайгер
8
Кроос
27
Гомес
13
Мюллер
4-2-3-1
1
Николов
2
Юнг
5
Васоски
23
Русс
2
Окс
27
Швеглер
14
Майер
20
Хеллер
8
Киттель
7
Алтынтоп
33
Гекас
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
14
Майер
30
Кайо
30
Кайо
14
Майер
8
Киттель
20
Фенин
20
Фенин
8
Киттель
7
Алтынтоп
18
Аманатидис
18
Аманатидис
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Ральф Ферманн
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш Футбол" 17:25 (прямая)
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