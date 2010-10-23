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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 23 октября 2010
Айнтрахт
23.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
Желтая карточка
Крис
Замена
Х. Сарпей
️️️️
А. Учида
Замена
Кайо
️️️️
А. Майер
Замена
М. Фенин
️️️️
Т. Гекас
Замена
Ж. Матип
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Д. Джонс
Желтая карточка
М. Русс
Замена
К. Мориц
️️️️
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Рауль
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
30
Кайо
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
18
Кристоф Мориц
ЦП
16
Эду
ЦФ
4-4-1-1
1
Николов
23
Русс
5
Франц
14
Крис
2
Юнг
18
Кёлер
14
Майер
27
Швеглер
2
Окс
7
Алтынтоп
33
Гекас
4-3-3
1
Нойер
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
26
Шмитц
14
Хурадо
13
Джонс
11
Ракитич
21
Хунтелаар
8
Фарфан
7
Рауль
14
Майер
30
Кайо
30
Кайо
14
Майер
33
Гекас
20
Фенин
20
Фенин
33
Гекас
2
Учида
2
Сарпей
2
Сарпей
2
Учида
14
Хурадо
32
Матип
32
Матип
14
Хурадо
11
Ракитич
18
Мориц
18
Мориц
11
Ракитич
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Дойче банк Парк
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