Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Виктор Бобсин - статистика

Тэджон
12 января 2000 (26), Порту-Алегри
#8 | Полузащитник
184 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 1
20.09.2026
Тэджон
1' - 89'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Тэджон
1 : 0
15.09.2026
Киото Санга
1' - 80'
78'
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Тэджон
2 : 2
12.09.2026
Пхохан Стилерс
63' - 90'
84'
71'
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Тэджон
3 : 2
09.09.2026
Аньянг
1' - 90'
66'
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Пучхон
0 : 5
05.09.2026
Тэджон
1' - 61'
48'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санта-Клара
24
0
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Бенфика
3 : 0
27.05.2023
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
1 : 0
20.05.2023
Портимоненси
89' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Брага
5 : 3
14.05.2023
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
3 : 0
01.04.2023
Санта-Клара
1' - 46'
Португалия. Примейра, 25 тур
Санта-Клара
0 : 2
17.03.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 0
11.03.2023
Санта-Клара
61' - 90'
71'
Португалия. Примейра, 23 тур
Санта-Клара
1 : 3
05.03.2023
Витория Гимараеш
62' - 90'
64'
Португалия. Примейра, 22 тур
Маритиму
3 : 1
25.02.2023
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Санта-Клара
1 : 3
19.02.2023
Фамаликан
51' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Арука
1 : 0
11.02.2023
Санта-Клара
1' - 57'
9'
Португалия. Примейра, 19 тур
Санта-Клара
2 : 2
04.02.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Каза Пиа
2 : 1
29.01.2023
Санта-Клара
1' - 90'
70'
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 3
21.01.2023
Бенфика
64' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Санта-Клара
0 : 4
05.01.2023
Брага
73' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 14 тур
Жил Висенте
1 : 0
29.12.2022
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Санта-Клара
3 : 1
14.11.2022
Эшторил
1' - 75'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
0 : 0
07.11.2022
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 1
29.10.2022
Порту
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Визела
0 : 1
23.10.2022
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.10.2022
Спортинг
1' - 64'
18'
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
1 : 0
02.10.2022
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 1
17.09.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
09.09.2022
Санта-Клара
1' - 69'
41'
Португалия. Примейра, 5 тур
Санта-Клара
2 : 1
04.09.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Фамаликан
1 : 0
28.08.2022
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Санта-Клара
1 : 2
20.08.2022
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Боавишта
2 : 1
14.08.2022
Санта-Клара
1' - 78'
28'
Португалия. Примейра, 1 тур
Санта-Клара
0 : 0
07.08.2022
Каза Пиа
1' - 90'
Главные новости
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
1
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
1
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+