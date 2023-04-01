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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Санта-Клара
Спортинг - Санта-Клара: обзор матча 01 апреля 2023
Спортинг
01.04.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 26 тур
3 : 0
Завершен
Санта-Клара
14'
Паулинью
22'
Тринкау
52'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Санта-Клара
90'
Желтая карточка
М. Баби
85'
Желтая карточка
Андрезинью
79'
Замена
Андрезинью
️️️️
Г. Силва
77'
Желтая карточка
K. Misao
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
74'
Замена
Л. Нету
️️️️
М. Рейс
69'
Замена
М. Танлонго
️️️️
М. Угарте
69'
Замена
Х. Морита
️️️️
П. Гонсалвеш
69'
68'
Замена
C.
️️️️
Б. Алмейда
68'
Замена
М. Баби
️️️️
К. Тагава
ГОЛ! 3:0!
М. Эдвардс
Пас отдал
Паулинью
52'
46'
Замена
Б. Жордау
️️️️
В. Бобсин
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
Г. Инасиу
46'
45'
+2
Желтая карточка
П. Санья
ГОЛ! 2:0!
Тринкау
Пас отдал
М. Эдвардс
22'
ГОЛ! 1:0!
Паулинью
Пас отдал
П. Гонсалвеш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
20
Адриано
ОП
8
Виктор Бобсин
ОП
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
16
Матео Танлонго
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Costinha
ЦП
37
Рилдо
АП
10
Андрезинью
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Адан
2
Дьоманде
2
Рейс
25
Инасиу
5
Угарте
28
Гонсалвеш
11
Гомес
10
Эдвардс
7
Тринкау
26
Паулинью
11
Сантуш
4-2-2-2
12
Батиста
23
Энрике
95
Санья
6
40
Ногейра
20
Адриано
8
Бобсин
2
Аллано
8
Алмейда
11
Тагава
11
Силва
2
Рейс
13
Нету
13
Нету
2
Рейс
25
Инасиу
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
25
Инасиу
28
Гонсалвеш
5
Морита
5
Морита
28
Гонсалвеш
5
Угарте
16
Танлонго
16
Танлонго
5
Угарте
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
8
Бобсин
6
Жордау
6
Жордау
8
Бобсин
8
Алмейда
10
10
8
Алмейда
11
Силва
10
Андрезинью
10
Андрезинью
11
Силва
11
Тагава
17
Баби
17
Баби
11
Тагава
Остались в запасе
Спортинг
Санта-Клара
20
Франко Исраэль
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
37
Рилдо
АП
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
37
Рилдо
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Спортинг - Санта-Клара
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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