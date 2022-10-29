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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Порту
Санта-Клара - Порту: обзор матча 29 октября 2022
Санта-Клара
29.10.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 1
Завершен
Порту
83'
К. Боатенг
3'
Ф. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Порту
Желтая карточка
В. Бобсин
90'
+3
90'
+3
Замена
М. Груйич
️️️️
З. Сануси
ГОЛ! 1:1!
К. Боатенг
Пас отдал
Х. Кинтилья
83'
80'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Галено
Замена
Андрезинью
️️️️
П. Санья
74'
Замена
Рилдо
️️️️
Г. Силва
70'
69'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
Б. Кошта
69'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
65'
Желтая карточка
Эванилсон
Желтая карточка
М. Баби
61'
Замена
Р. Валенте
️️️️
Адриано
59'
Замена
М. Баби
️️️️
К. Тагава
59'
Желтая карточка
К. Тассано
16'
Желтая карточка
К. Боатенг
13'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кардосо
Пас отдал
Б. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
32
МТ
ЦП
20
Адриано
ЦП
21
Рикардинью
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Санта-Клара
33
Пауло
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
10
Андрезинью
ЦП
37
Рилдо
АП
17
Матеус Баби
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-2-1-4
12
Батиста
95
Санья
3
Боатенг
17
Тассано
32
МТ
20
Адриано
8
Алмейда
21
Рикардинью
11
Тагава
11
Силва
8
Бобсин
3-1-1-3-2
99
Кошта
6
Карму
15
Кардосо
12
Сануси
8
Урибе
28
Кошта
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Эванилсон
9
Тареми
20
Адриано
15
Валенте
15
Валенте
20
Адриано
95
Санья
10
Андрезинью
10
Андрезинью
95
Санья
11
Силва
37
Рилдо
37
Рилдо
11
Силва
11
Тагава
17
Баби
17
Баби
11
Тагава
28
Кошта
27
Консейсау
27
Консейсау
28
Кошта
12
Сануси
8
Груйич
8
Груйич
12
Сануси
13
Галено
11
Борхес
11
Борхес
13
Галено
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
Остались в запасе
Санта-Клара
Порту
33
Пауло
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
33
Пауло
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Санта-Клара - Порту
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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