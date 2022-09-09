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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Санта-Клара
Витория Гимараеш - Санта-Клара: обзор матча 09 сентября 2022
Витория Гимараеш
09.09.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
48'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Санта-Клара
Желтая карточка
Т. Силва
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Силва
86'
86'
Желтая карточка
П. Энрике
86'
Замена
Андрезинью
️️️️
П. Санья
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Силва
84'
Замена
Д. Силва
️️️️
А. Андре
78'
Замена
А. Фрейташ
️️️️
З. Карлуш
72'
Замена
Ж. Силва
️️️️
R. Lameiras
71'
69'
Замена
Рилдо
️️️️
Аллано
69'
Замена
К. Тагава
️️️️
М. Баби
69'
Замена
А. Карвальо
️️️️
В. Бобсин
67'
Желтая карточка
К. Тассано
53'
Желтая карточка
К. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Т. Силва
48'
Замена
М. Джонстон
️️️️
R. Ogawa
46'
41'
Желтая карточка
В. Бобсин
Желтая карточка
А. Амару
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
6
Зе Карлуш
ЦЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
20
Адриано
ЦП
23
Паулу Энрике
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Витория Гимараеш
50
João Ricciulli
ЦЗ
25
Афоншу Фрейташ
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
10
Андрезинью
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
37
Рилдо
АП
35
Педро Бикальо
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
3-5-2
14
Варела
6
Зе Карлуш
29
13
Амару
21
Андре Андре
10
70
Силва
10
Луж
22
Бамба
33
Силва
7
3-1-1-5
99
17
Тассано
95
Санья
3
Боатенг
20
Адриано
2
Аллано
23
Энрике
17
Баби
21
Рикардинью
11
Силва
8
Бобсин
6
Зе Карлуш
25
Фрейташ
25
Фрейташ
6
Зе Карлуш
21
Андре Андре
80
Силва
80
Силва
21
Андре Андре
7
10
Джонстон
10
Джонстон
7
10
20
Силва
20
Силва
10
33
Силва
9
Сафира
9
Сафира
33
Силва
95
Санья
10
Андрезинью
10
Андрезинью
95
Санья
8
Бобсин
8
Карвальо
8
Карвальо
8
Бобсин
2
Аллано
37
Рилдо
37
Рилдо
2
Аллано
17
Баби
11
Тагава
11
Тагава
17
Баби
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Санта-Клара
50
João Ricciulli
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
50
João Ricciulli
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Витория Гимараеш - Санта-Клара
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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