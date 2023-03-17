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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Риу Аве
Санта-Клара - Риу Аве: обзор матча 17 марта 2023
Санта-Клара
17.03.2023, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 2
Завершен
Риу Аве
51'
Итало (АГ)
73'
L. Ruiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Риу Аве
84'
Желтая карточка
L. Ruiz
Замена
М. Баби
️️️️
Б. Жордау
84'
78'
Замена
Савио
️️️️
Э. Боатенг
78'
Замена
U.
️️️️
F. Ronaldo
Желтая карточка
Б. Жордау
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
L. Ruiz
Замена
Г. Силва
️️️️
Рилдо
73'
72'
Замена
М. Баэса
️️️️
В. Гомеш
72'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
Б. Алмейда
69'
Замена
C.
️️️️
K. Misao
58'
Замена
Б. Алмейда
️️️️
Аллано
57'
51'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Итало
45'
+3
Желтая карточка
А. Сантос
Желтая карточка
W. González
45'
+1
45'
+1
Пенальти не реализован!
А. Перейра
Желтая карточка
Д. Калила
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
32
МТ
ЛЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
20
Адриано
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Walter González
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
21
Жоау Грака
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
6
Гуга
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
10
Costinha
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Батиста
6
16
Итало
40
Ногейра
32
МТ
20
Адриано
2
Калила
6
Жордау
2
Аллано
37
Рилдо
9
4-2-1-3
91
Джонатан
20
Коштинья
33
Сантос
3
Вильям
42
Панталон
21
Грака
8
Гомеш
6
Гуга
9
Боатенг
95
Перейра
11
6
10
10
6
2
Аллано
8
Алмейда
8
Алмейда
2
Аллано
6
Жордау
17
Баби
17
Баби
6
Жордау
37
Рилдо
11
Силва
11
Силва
37
Рилдо
9
Боатенг
16
Савио
16
Савио
9
Боатенг
8
Гомеш
8
Баэса
8
Баэса
8
Гомеш
11
17
17
11
95
Перейра
11
11
95
Перейра
Остались в запасе
Санта-Клара
Риу Аве
74
Marcos Díaz
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Остались в запасе
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Санта-Клара - Риу Аве
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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