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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Санта-Клара
Боавишта - Санта-Клара: обзор матча 14 августа 2022
Боавишта
14.08.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 1
Завершен
Санта-Клара
62'
Ю. Нжийе
66'
М. Тавареш
34'
Рилдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Санта-Клара
Пенальти не реализован!
Ю. Нжийе
90'
+2
90'
+1
Вторая желтая
К. Тассано
Замена
Т. Мораиш
️️️️
Л. Сантуш
90'
78'
Замена
Р. Валенте
️️️️
В. Бобсин
78'
Замена
Андрезинью
️️️️
П. Санья
ГОЛ! 2:1!
М. Тавареш
Пас отдал
П. Малхейру
66'
64'
Замена
Х. Кинтилья
️️️️
А. Карвальо
64'
Замена
Г. Силва
️️️️
К. Тагава
64'
Замена
Адриано
️️️️
Рилдо
Замена
М. Тавареш
️️️️
Ф. Феррейра
63'
Желтая карточка
Ю. Нжийе
62'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Нжийе
Пас отдал
Я. Амаш
62'
57'
Желтая карточка
Рилдо
57'
Желтая карточка
А. Карвальо
Желтая карточка
Ф. Феррейра
45'
+2
40'
Желтая карточка
К. Тассано
34'
ГОЛ! 0:1!
Рилдо
Пас отдал
П. Энрике
28'
Желтая карточка
В. Бобсин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
79
Педру Малхейру
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
37
Рилдо
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Боавишта
27
Julio Dabo
ЦЗ
15
Pedro Gomes
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Санта-Клара
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
20
Адриано
ЦП
15
Родригу Валенте
ЦП
10
Андрезинью
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
4-3-2-1
1
Бракали
25
Амаш
26
Абаскаль
20
Феррейра
4
Каннон
79
Малхейру
42
Макута
24
Перес
10
Нжийе
77
Сантуш
11
Горре
3-1-1-4
99
95
Санья
3
Боатенг
17
Тассано
8
Карвальо
2
Аллано
23
Энрике
8
Бобсин
11
Тагава
37
Рилдо
77
Сантуш
21
Мораиш
21
Мораиш
77
Сантуш
20
Феррейра
59
Тавареш
59
Тавареш
20
Феррейра
8
Карвальо
6
Кинтилья
6
Кинтилья
8
Карвальо
37
Рилдо
20
Адриано
20
Адриано
37
Рилдо
8
Бобсин
15
Валенте
15
Валенте
8
Бобсин
95
Санья
10
Андрезинью
10
Андрезинью
95
Санья
11
Тагава
11
Силва
11
Силва
11
Тагава
Остались в запасе
Боавишта
Санта-Клара
27
Julio Dabo
ЦЗ
15
Pedro Gomes
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
33
Пауло
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
27
Julio Dabo
ЦЗ
15
Pedro Gomes
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Остались в запасе
33
Пауло
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Боавишта - Санта-Клара
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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