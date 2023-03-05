Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Витория Гимараеш
Санта-Клара - Витория Гимараеш: обзор матча 05 марта 2023
Санта-Клара
05.03.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 23 тур
1 : 3
Завершен
Витория Гимараеш
64'
Рилдо
22'
А. Сафира
30'
А. Сафира
44'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Витория Гимараеш
Желтая карточка
W. González
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
P. Rafael Oliveira
Желтая карточка
C.
90'
+1
80'
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Силва
67'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Сафира
67'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Д. Силва
ГОЛ! 1:3!
Рилдо
Пас отдал
В. Бобсин
64'
Замена
C.
️️️️
Г. Силва
62'
Замена
W. González
️️️️
К. Тагава
62'
Замена
В. Бобсин
️️️️
Б. Алмейда
62'
44'
ГОЛ! 0:3!
А. Силва
Пас отдал
P. Rafael Oliveira
Замена
Рилдо
️️️️
Рикардинью
42'
Желтая карточка
K. Misao
34'
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Сафира
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Сафира
Пас отдал
А. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
21
Рикардинью
ЛВ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
20
Адриано
ОП
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
21
Андре Андре
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
8
Виктор Бобсин
ОП
10
Costinha
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Walter González
ЦФ
Витория Гимараеш
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
25
Matheus Índio
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
3-3-2-2
12
Батиста
6
Кинтилья
16
Итало
3
Боатенг
6
20
Адриано
14
Нану
8
Алмейда
21
Рикардинью
11
Тагава
11
Силва
4-1-2-3
53
2
17
Вильянуэва
13
Амару
25
Фрейташ
22
Бамба
21
Андре Андре
80
Силва
17
Силва
9
Сафира
20
Силва
8
Алмейда
8
Бобсин
8
Бобсин
8
Алмейда
11
Силва
10
10
11
Силва
21
Рикардинью
37
Рилдо
37
Рилдо
21
Рикардинью
11
Тагава
9
9
11
Тагава
17
Силва
10
Луж
10
Луж
17
Силва
9
Сафира
33
Силва
33
Силва
9
Сафира
80
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
80
Силва
Остались в запасе
Санта-Клара
Витория Гимараеш
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Мариу Силва
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
32
МТ
ЛЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Остались в запасе
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Санта-Клара - Витория Гимараеш
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+