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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Спортинг
Санта-Клара - Спортинг: обзор матча 08 октября 2022
Санта-Клара
08.10.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 9 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
90+5'
К. Тагава
29'
Х. Морита
90'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Спортинг
ГОЛ! 1:2!
К. Тагава
Пас отдал
Б. Алмейда
90'
+5
90'
ГОЛ! 0:2!
Н. Сантуш
Замена
Б. Алмейда
️️️️
П. Бикальо
82'
79'
Желтая карточка
А. Адан
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
П. Санья
76'
73'
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
73'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Х. Морита
Желтая карточка
Пауло
72'
Желтая карточка
Рикардинью
68'
66'
Замена
Тринкау
️️️️
Паулинью
Замена
Андрезинью
️️️️
В. Бобсин
64'
51'
Замена
Г. Инасиу
️️️️
Д. Сент-Джуст
Замена
К. Тагава
️️️️
Ж. Маркос
47'
29'
ГОЛ! 0:1!
Х. Морита
28'
Желтая карточка
Н. Сантуш
Желтая карточка
В. Бобсин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
20
Адриано
ЦП
32
МТ
ЦП
99
Жоао Маркос
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Санта-Клара
2
Аллано
ЛВ
10
Филип Стеванович
ЦП
10
Андрезинью
ЦП
15
Родригу Валенте
ЦП
8
Бруну Алмейда
ЦП
37
Рилдо
АП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
7
Тринкау
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
2-3-5
12
Батиста
95
Санья
33
Пауло
8
Карвальо
20
Адриано
32
МТ
35
Бикальо
21
Рикардинью
11
Силва
8
Бобсин
99
Маркос
4-2-1-1-2
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
2
Рейс
6
Сент-Джуст
5
Морита
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Сантуш
26
Паулинью
95
Санья
10
Стеванович
10
Стеванович
95
Санья
8
Бобсин
10
Андрезинью
10
Андрезинью
8
Бобсин
35
Бикальо
8
Алмейда
8
Алмейда
35
Бикальо
99
Маркос
11
Тагава
11
Тагава
99
Маркос
6
Сент-Джуст
25
Инасиу
25
Инасиу
6
Сент-Джуст
5
Морита
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Морита
26
Паулинью
7
Тринкау
7
Тринкау
26
Паулинью
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
Остались в запасе
Санта-Клара
Спортинг
15
Родригу Валенте
ЦП
37
Рилдо
АП
2
Аллано
ЛВ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
15
Родригу Валенте
ЦП
37
Рилдо
АП
2
Аллано
ЛВ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Санта-Клара - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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