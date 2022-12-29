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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Санта-Клара
Жил Висенте - Санта-Клара: обзор матча 29 декабря 2022
Жил Висенте
29.12.2022, четверг, 20:00
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
41'
Мурило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Санта-Клара
Желтая карточка
С. Крицюк
90'
+1
89'
Желтая карточка
Рикардинью
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
Ф. Наварро
89'
79'
Замена
Р. Валенте
️️️️
Адриано
Замена
А. Алипур
️️️️
Мурило
79'
70'
Замена
Рилдо
️️️️
Г. Силва
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
65'
Замена
Х. Боселли
️️️️
К. Вильодрес
65'
Желтая карточка
Л. Кунья
63'
63'
Замена
Ж. Маркос
️️️️
М. Баби
Пенальти не реализован!
Ф. Наварро
53'
46'
Замена
Д. Калила
️️️️
П. Санья
ГОЛ! 1:0!
Мурило
Пас отдал
Ф. Наварро
41'
8'
Желтая карточка
П. Санья
Желтая карточка
Ф. Наварро
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
77
Мурило
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
16
Итало
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
21
Рикардинью
ЛВ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
20
Адриано
ОП
8
Виктор Бобсин
ОП
17
Матеус Баби
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
26
Андре Симоеш
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
8
Матеус Буэно
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Санта-Клара
1
Рикарду Фернандеш
ВР
33
Пауло
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
32
МТ
ЦП
37
Рилдо
АП
15
Родригу Валенте
АП
10
Андрезинью
ПВ
99
Жоао Маркос
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Крицюк
3
Марин
3
Кунья
44
Араужо
27
Карраша
6
Карвальо
10
Вильодрес
8
Абурджания
19
Фуджимото
9
Наварро
77
Мурило
4-2-2-2
12
Батиста
6
Кинтилья
17
Тассано
95
Санья
16
Итало
20
Адриано
8
Бобсин
21
Рикардинью
8
Алмейда
11
Силва
17
Баби
9
Наварро
20
Ауашерия
20
Ауашерия
9
Наварро
10
Вильодрес
21
Боселли
21
Боселли
10
Вильодрес
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
77
Мурило
9
Алипур
9
Алипур
77
Мурило
95
Санья
2
Калила
2
Калила
95
Санья
11
Силва
37
Рилдо
37
Рилдо
11
Силва
20
Адриано
15
Валенте
15
Валенте
20
Адриано
17
Баби
99
Маркос
99
Маркос
17
Баби
Остались в запасе
Жил Висенте
Санта-Клара
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
26
Андре Симоеш
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
1
Рикарду Фернандеш
ВР
33
Пауло
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
32
МТ
ЦП
10
Андрезинью
ПВ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
26
Андре Симоеш
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Остались в запасе
1
Рикарду Фернандеш
ВР
33
Пауло
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
32
МТ
ЦП
10
Андрезинью
ПВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Жил Висенте - Санта-Клара
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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