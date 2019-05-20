Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Удалый - статистика

Завершил карьеру
8 декабря 1984 (41)
#3 | Защитник
186 см | 79 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжи
25
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0 : 0
20.05.2019
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Анжи
0 : 1
10.05.2019
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Енисей
3 : 1
03.05.2019
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2 : 0
24.04.2019
Анжи
1' - 90'
85'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Анжи
0 : 1
19.04.2019
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
5 : 0
14.04.2019
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Анжи
1 : 1
06.04.2019
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
5 : 0
31.03.2019
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
0 : 2
15.03.2019
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0 : 2
10.03.2019
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Оренбург
0 : 1
01.03.2019
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0 : 3
08.12.2018
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
0 : 0
01.12.2018
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Анжи
1 : 1
24.11.2018
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
2 : 0
09.11.2018
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2 : 1
05.11.2018
Енисей
1' - 90'
19'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
1 : 0
27.10.2018
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Анжи
0 : 2
19.10.2018
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Анжи
2 : 1
30.09.2018
Зенит
1' - 90'
60'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
0 : 1
22.09.2018
Анжи
70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Анжи
0 : 4
16.09.2018
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
01.09.2018
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2 : 1
26.08.2018
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Анжи
1 : 3
17.08.2018
Оренбург
1' - 90'
60'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
1 : 0
11.08.2018
Анжи
72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Уфа
3 : 0
06.08.2018
Анжи
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
0 : 1
28.07.2018
Анжи
1' - 90'
Главные новости
Известный агент рассказал об обязательствах Мостового после перехода из «Зенита» в «Локо»
08:57
1
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
1
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+