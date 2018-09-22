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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Анжи
Динамо - Анжи: обзор матча 22 сентября 2018
Динамо
22.09.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
49'
А. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Анжи
Пенальти не реализован!
Е. Луценко
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ю. Дюпин
89'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
М. Рабиу
70'
Замена
И. Удалый
️️️️
П. Долгов
Замена
Ф. Черных
️️️️
К. Панченко
63'
59'
Желтая карточка
И. Новосельцев
Замена
Е. Марков
️️️️
С. Соу
53'
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Понсе
Пас отдал
В. Кулик
48'
Замена
Д. Хамдамов
️️️️
И. Чайковский
15'
Желтая карточка
И. Чайковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-4-1-2
1
Шунин
44
Рыков
8
Хольмен
44
Шунич
34
Рауш
27
Соу
55
Теттех
22
Жоаозиньо
20
Кардозу
8
Панченко
48
Луценко
4-2-2-2
99
Дюпин
4
Савичев
21
Белоруков
99
Новосельцев
4
Чансельор
19
Рабиу
4
Чайковский
55
Кулик
13
Гиголаев
91
Долгов
9
Понсе
27
Соу
20
Марков
20
Марков
27
Соу
8
Панченко
11
Черных
11
Черных
8
Панченко
91
Долгов
3
Удалый
3
Удалый
91
Долгов
4
Чайковский
17
Хамдамов
17
Хамдамов
4
Чайковский
19
Рабиу
5
Ондуа
5
Ондуа
19
Рабиу
Остались в запасе
Динамо
Анжи
18
Григорий Морозов
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
15
Данил Глебов
ОП
88
Иван Маркелов
ЛВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
98
Александр Будаков
ВР
15
Данил Глебов
ОП
88
Иван Маркелов
ЛВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Динамо - Анжи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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