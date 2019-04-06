Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Динамо
Анжи - Динамо: обзор матча 06 апреля 2019
Анжи
06.04.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
16'
А. Понсе
73'
Т. Шунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Динамо
Желтая карточка
А. Кацаев
90'
+4
90'
+4
Вторая желтая
А. Теттех
Желтая карточка
А. Ахъядов
90'
+3
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Понсе
87'
73'
ГОЛ! 1:1!
Т. Шунич
Пас отдал
А. Юсупов
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Кацаев
66'
63'
Замена
Д. Липовой
️️️️
М. Кардозу
Замена
К. Закиров
️️️️
И. Иванченко
57'
54'
Замена
К. Рауш
️️️️
Г. Морозов
46'
Замена
В. Грулев
️️️️
Жоаозиньо
35'
Желтая карточка
Г. Морозов
ГОЛ! 1:0!
А. Понсе
Пас отдал
Ю. Дюпин
16'
10'
Желтая карточка
А. Теттех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
17
Иван Иванченко
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Андрес Понсе
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Самба Соу
ЦП
3-5-2
99
Дюпин
33
Гапон
37
Калошин
3
Удалый
13
Гиголаев
17
Иванченко
55
Кулик
5
Ондуа
10
Кацаев
33
Ахъядов
9
Понсе
4-3-1-2
1
Шунин
34
Козлов
4
Евгеньев
44
Шунич
18
Морозов
4
Юсупов
55
Теттех
22
Жоаозиньо
20
Кардозу
48
Луценко
8
Панченко
17
Иванченко
8
Закиров
8
Закиров
17
Иванченко
10
Кацаев
88
Маркелов
88
Маркелов
10
Кацаев
9
Понсе
91
Долгов
91
Долгов
9
Понсе
22
Жоаозиньо
27
Грулев
27
Грулев
22
Жоаозиньо
20
Кардозу
9
Липовой
9
Липовой
20
Кардозу
18
Морозов
34
Рауш
34
Рауш
18
Морозов
Остались в запасе
Анжи
Динамо
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Анжи - Динамо
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Анжи
Динамо
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:14
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
10:58
8
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
08:44
Агент объяснил, почему Тюкавин не перейдет в турецкий клуб
Вчера, 20:33
8
Тюкавин сказал, может ли уйти из «Динамо» зимой
Вчера, 13:49
5
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:14
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
10:58
8
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
08:44
Агент объяснил, почему Тюкавин не перейдет в турецкий клуб
Вчера, 20:33
8
Тюкавин сказал, может ли уйти из «Динамо» зимой
Вчера, 13:49
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+