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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Анжи
Ростов - Анжи: обзор матча 27 октября 2018
Ростов
27.10.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
37'
Б. Сигурдарсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Анжи
89'
Желтая карточка
М. Рабиу
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Э. Шомуродов
86'
77'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Р. Гиголаев
Замена
А. Щадин
️️️️
Б. Сигурдарсон
70'
67'
Желтая карточка
К. Савичев
65'
Замена
Д. Хамдамов
️️️️
И. Чайковский
64'
Желтая карточка
Д. Чансельор
56'
Желтая карточка
И. Чайковский
Вторая желтая
Д. Скопинцев
53'
46'
Замена
И. Маркелов
️️️️
П. Долгов
ГОЛ! 1:0!
Б. Сигурдарсон
Пас отдал
А. Юсупов
37'
Желтая карточка
А. Гулиев
25'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Антон Салетрос
ЦП
92
Артем Щадин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
3-3-2-2
30
Песьяков
16
Вилюш
15
Ингасон
6
Сигурдссон
7
Скопинцев
8
Гацкан
18
Паршивлюк
99
Гулиев
4
Юсупов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
3-2-3-2
99
Дюпин
4
Савичев
4
Чансельор
3
Удалый
4
Чайковский
19
Рабиу
55
Кулик
3
Тетрашвили
13
Гиголаев
91
Долгов
9
Понсе
16
Сигурдарсон
92
Щадин
92
Щадин
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
14
Шомуродов
4
Чайковский
17
Хамдамов
17
Хамдамов
4
Чайковский
13
Гиголаев
10
Кацаев
10
Кацаев
13
Гиголаев
91
Долгов
88
Маркелов
88
Маркелов
91
Долгов
Остались в запасе
Ростов
Анжи
17
Александр Зуев
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
98
Александр Будаков
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
15
Данил Глебов
ОП
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
15
Данил Глебов
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Анжи
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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