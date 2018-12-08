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Анжи - Спартак
Анжи - Спартак: обзор матча 08 декабря 2018
Анжи
08.12.2018, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
45+1'
З. Луиш (П)
55'
Л. Адриано (П)
84'
З. Луиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак
84'
ГОЛ! 0:3!
З. Луиш
Пас отдал
Джано
Замена
Д. Хамдамов
️️️️
В. Кулик
81'
Желтая карточка
Д. Глебов
78'
78'
Желтая карточка
И. Кутепов
76'
Замена
А. Самедов
️️️️
И. Попов
70'
Замена
Джано
️️️️
Л. Адриано
Замена
А. Ахъядов
️️️️
А. Понсе
69'
67'
Замена
М. Петкович
️️️️
Л. Мельгарехо
61'
Желтая карточка
И. Попов
Замена
А. Кацаев
️️️️
П. Долгов
56'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Адриано
Вторая желтая
Р. Гиголаев
54'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Луиш
Желтая карточка
Р. Гиголаев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Гаэль Ондуа
ОП
15
Данил Глебов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
17
Достон Хамдамов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-2-2-2
99
Дюпин
33
Гапон
3
Удалый
99
Новосельцев
4
Савичев
5
Ондуа
15
Глебов
13
Гиголаев
55
Кулик
9
Понсе
91
Долгов
3-3-2-2
98
Максименко
14
Джикия
2
Кутепов
10
Мельгарехо
88
Глушаков
71
Попов
94
Ханни
15
Рассказов
11
Ломовицкий
29
Зе Луиш
4
Адриано
55
Кулик
17
Хамдамов
17
Хамдамов
55
Кулик
91
Долгов
10
Кацаев
10
Кацаев
91
Долгов
9
Понсе
33
Ахъядов
33
Ахъядов
9
Понсе
10
Мельгарехо
33
Петкович
33
Петкович
10
Мельгарехо
4
Адриано
7
Джано
7
Джано
4
Адриано
71
Попов
19
Самедов
19
Самедов
71
Попов
Остались в запасе
Анжи
Спартак
23
Никита Чистяков
ЛЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
8
Михаил Игнатов
АП
1
Артем Поплевченков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
23
Никита Чистяков
ЛЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
98
Александр Будаков
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
1
Артем Поплевченков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Педро Роша
ЛВ
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Анжи - Спартак
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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