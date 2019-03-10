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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Локомотив
Анжи - Локомотив: обзор матча 10 марта 2019
Анжи
10.03.2019, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
21'
Д. Фарфан
80'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Локомотив
89'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
А. Миранчук
85'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Н. Андреев
️️️️
Г. Ондуа
85'
82'
Замена
Б. Идову
️️️️
А. Миранчук
80'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
Д. Фарфан
Замена
П. Долгов
️️️️
К. Закиров
77'
Замена
И. Иванченко
️️️️
Ш. Гайдаров
73'
Желтая карточка
К. Закиров
69'
29'
Желтая карточка
А. Миранчук
Желтая карточка
Е. Гапон
27'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
24
Эдер
ЦФ
4-1-4-1
99
Дюпин
33
Гапон
37
Калошин
21
Белоруков
3
Удалый
88
Гайдаров
13
Гиголаев
8
Закиров
5
Ондуа
10
Кацаев
9
Понсе
4-2-2-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хеведес
4
Кверквелия
14
Чорлука
20
Крыховяк
6
Баринов
21
Миранчук
59
Миранчук
8
Фарфан
90
Смолов
5
Ондуа
7
Андреев
7
Андреев
5
Ондуа
88
Гайдаров
17
Иванченко
17
Иванченко
88
Гайдаров
8
Закиров
91
Долгов
91
Долгов
8
Закиров
59
Миранчук
8
Тугарев
8
Тугарев
59
Миранчук
21
Миранчук
30
Идову
30
Идову
21
Миранчук
8
Фарфан
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
8
Фарфан
Остались в запасе
Анжи
Локомотив
23
Никита Чистяков
ЛЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
23
Никита Чистяков
ЛЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
98
Александр Будаков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Анжи - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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